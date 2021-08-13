Лайф узнал содержание СМС, спасшее школьницу из Иркутской области от убийцы
Отмечается, что девочка в момент происходящего не знала, где находится её бабушка, тело которой в это время лежало в подполье сарая.
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Школьница из Иркутской области написала однокласснице СМС с просьбой срочно вызвать полицию к ней домой. Лайф узнал текст сообщения, с помощью которого 13-летняя девочка смогла спастись от убийцы своих бабушки и дяди.
"Вызови полицию пусть, пусть твоя мама выпустит. Меня Костя держит и не пускает", — написала школьница.
Стоит отметить, что в момент происходящего девочка была не в курсе, где находится её бабушка, — тело женщины в это время лежало в подполье сарая. Кроме того, судя по тексту сообщения, школьница знакома со злоумышленником.
Ранее Лайф рассказывал, что мужчина убил 74-летнюю женщину и её 48-летнего сына, а также удерживал 13-летнюю девочку. Подозреваемый в расправе уже задержан. Им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Мотивы преступления устанавливаются.
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