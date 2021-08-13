Лайф узнал содержание СМС, спасшее школьницу из Иркутской области от убийцы

Школьница из Иркутской области написала однокласснице СМС с просьбой срочно вызвать полицию к ней домой. Лайф узнал текст сообщения, с помощью которого 13-летняя девочка смогла спастись от убийцы своих бабушки и дяди.

"Вызови полицию пусть, пусть твоя мама выпустит. Меня Костя держит и не пускает", — написала школьница.

Стоит отметить, что в момент происходящего девочка была не в курсе, где находится её бабушка, — тело женщины в это время лежало в подполье сарая. Кроме того, судя по тексту сообщения, школьница знакома со злоумышленником.