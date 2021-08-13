Стала известна самая дорогая и самая дешёвая российская вакцина от коронавируса

Самой дешёвой из российских вакцин от коронавируса является "Спутник лайт" — вакцинация одного человека обходится в 342 рубля. Об этом сообщает в пятницу РИА "Новости" со ссылкой на Государственный реестр предельных отпускных цен.

Стоимость упаковки однокомпонентного "Спутника лайт" из 10 ампул по 0,5 миллилитра составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации десяти человек. В свою очередь, комплекты вакцин "Спутник V" и "Ковивак" состоят из двух доз. Цена пяти комплектов "Спутника V" составляет 4334,05 рубля. А цена 10 ампул вакцины "Ковивак" по 0,5 миллилитра составляет 4330 рублей.

Десять ампул по 0,5 миллилитра вакцины "Эпиваккорона", которых хватит для вакцинации пяти человек, обходятся в соответствии с реестром в 4210,10 рубля.