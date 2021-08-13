Дети жестоко убитой мужем жительницы Башкирии спустя год не оправились от трагедии
Родители погибшей считают, что мужчина нарочно "включил дурочку", чтобы не сесть в тюрьму. По их мнению, он спланировал расправу после того, как супруга заявила о намерении развестись.
Фото © LIFE
Дети жестоко убитой мужем жительницы Башкирии спустя год не оправились от трагедии. Видео © LIFE
Дети жительницы Башкирии Оксаны Алексеевой, которую жестоко зарезал супруг Александр на глазах у малышей, спустя год всё ещё не могут забыть те страшные мгновения. При этом дочери семейной пары Ева и Екатерина прекрасно понимают, что произошло. Лайф пообщался с семьёй убитой.
"Мама на кладбище. Папа её убил, папа в тюрьме", — рассказала одна из малышек в беседе с нашим корреспондентом.
Другая девочка отметила, что видела кровь в машине, "потому что маму убили", а у папы при этом был нож.
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Отметим, что Александра Алексеева признали невменяемым и на ближайшем заседании суд должен окончательно определить судьбу убийцы. Сейчас его поместили в психиатрическую больницу. При этом, как рассказали родители Оксаны, супруг часто поднимал руку на женщину и злоупотреблял алкоголем. Родители убитой уверены, что мужчина нарочно "включил дурочку", чтобы не попасть в тюрьму.
"Нам кажется, что он это спланировал. Когда они к нам приезжали, она ему говорила, что собирается уйти от него," — отметила мать погибшей Алёна Власова.
По словам женщины, Оксана уже спасала дочь от неадекватного мужа. Тогда пьяный супруг разбил кафель в ванной и сломал дверь съёмной квартиры, где жила семья. Молодая женщина в тот момент призналась матери, что уйдёт от мужа, как только восстановит разрушения.
Родители Оксаны также вспомнили, что у убийцы их дочери всегда были с собой инструменты, потому что он ездил на стройку. А в день трагедии, когда семья отправилась в поездку, в машине было лишь два ножа — канцелярский и охотничий. Отец убитой предположил, что дочь рассказала супругу о намерении развестись. После расставания Александр остался бы ни с чем, так как молодая семья строила дом на материнский капитал, а автомобиль являлся совместно нажитым имуществом.
Напомним, трагедия произошла в конце июля прошлого года. Александр зарезал супругу прямо на обочине дороги возле деревни Айская. Свидетелями жестокой расправы стали не только маленькие дети семейной пары, но и проезжающие мимо люди. Поводом для убийства послужила ревность. Убийцу арестовали на два месяца — до 29 сентября. Сидя за решёткой в зале суда, Александр Алексеев объяснил, почему зарезал жену прямо на дороге.
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