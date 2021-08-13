Дети жестоко убитой мужем жительницы Башкирии спустя год не оправились от трагедии. Видео © LIFE

Дети жительницы Башкирии Оксаны Алексеевой, которую жестоко зарезал супруг Александр на глазах у малышей, спустя год всё ещё не могут забыть те страшные мгновения. При этом дочери семейной пары Ева и Екатерина прекрасно понимают, что произошло. Лайф пообщался с семьёй убитой.

"Мама на кладбище. Папа её убил, папа в тюрьме", — рассказала одна из малышек в беседе с нашим корреспондентом.

Другая девочка отметила, что видела кровь в машине, "потому что маму убили", а у папы при этом был нож.

Отметим, что Александра Алексеева признали невменяемым и на ближайшем заседании суд должен окончательно определить судьбу убийцы. Сейчас его поместили в психиатрическую больницу. При этом, как рассказали родители Оксаны, супруг часто поднимал руку на женщину и злоупотреблял алкоголем. Родители убитой уверены, что мужчина нарочно "включил дурочку", чтобы не попасть в тюрьму.

"Нам кажется, что он это спланировал. Когда они к нам приезжали, она ему говорила, что собирается уйти от него," — отметила мать погибшей Алёна Власова.

По словам женщины, Оксана уже спасала дочь от неадекватного мужа. Тогда пьяный супруг разбил кафель в ванной и сломал дверь съёмной квартиры, где жила семья. Молодая женщина в тот момент призналась матери, что уйдёт от мужа, как только восстановит разрушения.