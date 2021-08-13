Убийца из Иркутской области изнасиловал школьницу после расправы над родственниками

Житель Иркутской области изнасиловал 13-летнюю девочку после того, как убил её бабушку и дядю. Как сообщил Лайфу источник, на допросе злоумышленник уже признался в содеянном.

Нам стало известно, что всё началось с конфликта, который произошёл между 45-летним убийцей и родственником школьницы. В результате злоумышленник забил оппонента молотком, после чего спрятал его тело в подполе сарая. После этого мужчина таким же способом расправился с 74-летней женщиной, труп которой отнёс в то же место.

Затем, как отмечает источник, мужчина пришёл в дом, где изнасиловал 13-летнюю школьницу. Уже через какое-то время девочка смогла отправить подруге СМС с призывом о помощи, которое и спасло её от убийцы.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Вероятно, в скором времени правоохранители заведут ещё одно дело по факту изнасилования. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.