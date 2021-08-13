Убийца из Иркутской области изнасиловал школьницу после расправы над родственниками
Вероятно, в скором времени правоохранители заведут ещё одно дело в отношении злоумышленника. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.
Фото © Pixabay
Житель Иркутской области изнасиловал 13-летнюю девочку после того, как убил её бабушку и дядю. Как сообщил Лайфу источник, на допросе злоумышленник уже признался в содеянном.
Нам стало известно, что всё началось с конфликта, который произошёл между 45-летним убийцей и родственником школьницы. В результате злоумышленник забил оппонента молотком, после чего спрятал его тело в подполе сарая. После этого мужчина таким же способом расправился с 74-летней женщиной, труп которой отнёс в то же место.
Затем, как отмечает источник, мужчина пришёл в дом, где изнасиловал 13-летнюю школьницу. Уже через какое-то время девочка смогла отправить подруге СМС с призывом о помощи, которое и спасло её от убийцы.
На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Вероятно, в скором времени правоохранители заведут ещё одно дело по факту изнасилования. Следователи намерены ходатайствовать об аресте мужчины.
Как уже рассказывал Лайф, сейчас с ребёнком работают психологи, следователи организовали для девочки прохождение реабилитации в медицинском центре. Стоит отметить, что в момент происходящего она не знала, где находится её бабушка, — тело женщины в это время лежало в подполе сарая.
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