Напавшего на русскоговорящую девушку в Бишкеке задержали и поместили в изолятор
До воскресенья суд должен избрать ему меру пресечения. Досудебное производство открыто по статье "Хулиганство".
Нападение нетрезвого жителя Киргизии на русскоговорящую продавщицу.
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29-летний житель Бишкека Али Алимбаев, напавший на русскоговорящую продавщицу центра развлечений "Технопарк", помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщает в пятницу УВД Октябрьского района Бишкека. До воскресенья Октябрьский районный суд должен избрать ему меру пресечения.
"12 августа 2021 года гражданин был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворён в ИВС ГУВД по городу Бишкек", — сообщили в полиции.
Напомним, что пострадавшая девушка обратилась в милицию 2 августа. По данным органов правопорядка, мужчина был нетрезв и, "грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницу". Досудебное производство открыто по статье "Хулиганство".
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. К примеру, в Госдуме предложили запрещать въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Кроме того, депутаты решили обратиться к председателю киргизского парламента с просьбой взять ситуацию с нападением на продавщицу на личный контроль.
О ситуации высказался и первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, не стоит судить о целой нации по одному человеку, но "гасить такие процессы и наказывать виновных надо сразу, потому что это плохой путь и заканчивается он печально".
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