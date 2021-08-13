Напавшего на русскоговорящую девушку в Бишкеке задержали и поместили в изолятор

Нападение нетрезвого жителя Киргизии на русскоговорящую продавщицу. Видео © Cоцсети

29-летний житель Бишкека Али Алимбаев, напавший на русскоговорящую продавщицу центра развлечений "Технопарк", помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщает в пятницу УВД Октябрьского района Бишкека. До воскресенья Октябрьский районный суд должен избрать ему меру пресечения.

"12 августа 2021 года гражданин был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и водворён в ИВС ГУВД по городу Бишкек", — сообщили в полиции.

Напомним, что пострадавшая девушка обратилась в милицию 2 августа. По данным органов правопорядка, мужчина был нетрезв и, "грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, выражаясь нецензурной бранью, в ходе словесной перепалки, взяв в руки калькулятор, ударил по голове заявительницу". Досудебное производство открыто по статье "Хулиганство".