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Разлив нефти под Новороссийском мог произойти из-за заводского брака оборудования

Отмечается, что огромное пятно в зоне происшествия, скорее всего, является взвесью, оказавшейся в воде после ливневых дождей.

13 августа, 11:23
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Гидрокомпенсатор на нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за которого произошёл выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог разрушиться из-за заводского брака. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это всё-таки заводской скрытый брак", — рассказал Горбань, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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По его словам, гидрокомпенсатор не подлежит ремонту, поэтому будет производиться замена. Кроме того, Горбань отметил, что пятно, которое видно на снимках со спутника в зоне разлива нефти, скорее всего, является взвесью. Она образовалась в результате дождей.

Отмечается, что, по данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

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Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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