Разлив нефти под Новороссийском мог произойти из-за заводского брака оборудования

Гидрокомпенсатор на нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за которого произошёл выброс нефти при погрузке на танкер в порту Новороссийска, мог разрушиться из-за заводского брака. Об этом сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

"Мы отрабатываем разные версии. Но основная версия — это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это всё-таки заводской скрытый брак", — рассказал Горбань, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, гидрокомпенсатор не подлежит ремонту, поэтому будет производиться замена. Кроме того, Горбань отметил, что пятно, которое видно на снимках со спутника в зоне разлива нефти, скорее всего, является взвесью. Она образовалась в результате дождей.