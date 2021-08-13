В Москве задержали женщину, бросившую на лавке новорождённого ребёнка

Столичные правоохранители задержали женщину, бросившую новорождённого ребёнка на лавочке во дворе жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.

"Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе, и её местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии", — указано в сообщении.

Как уже сообщал Лайф, малыша нашли сегодня днём на лавке около дома на Ярославском шоссе. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего два-три дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет свёрток с младенцем на лавочке и уходит прочь.