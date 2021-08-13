В Москве задержали женщину, бросившую на лавке новорождённого ребёнка
26-летняя гражданка Киргизии была доставлена в отдел полиции. По предварительным данным, она приходится ребёнку матерью.
Фото © LIFE
Столичные правоохранители задержали женщину, бросившую новорождённого ребёнка на лавочке во дворе жилого дома. Об этом сообщается в телеграм-канале Прокуратуры Москвы.
"Установлена личность женщины, оставившей новорождённого мальчика во дворе, и её местонахождение. Ею оказалась 26-летняя гражданка Киргизии", — указано в сообщении.
На данный момент задержанная находится в полицейском отделе. По предварительным данным, она приходится ребёнку матерью.
Как уже сообщал Лайф, малыша нашли сегодня днём на лавке около дома на Ярославском шоссе. Подкидышем оказался мальчик, который появился на свет всего два-три дня назад. На камеры видеонаблюдения попал момент, как неизвестная женщина оставляет свёрток с младенцем на лавочке и уходит прочь.
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