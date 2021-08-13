НАТО не признает власть талибов в случае силового захвата Афганистана

Международное сообщество не признает власть членов радикального движения "Талибан"*, если они захватят Афганистан силой. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Талибам необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой.

Столтенберг добавил, что НАТО находится в постоянном контакте с властями Афганистана и остальным международным сообществом по поводу военных конфликтов, разворачивающихся на территории республики. По словам генсека, альянс будет поддерживать правительственные войска "так долго, насколько это будет возможно".