НАТО не признает власть талибов в случае силового захвата Афганистана
Как указал генсек альянса, организация будет поддерживать правительственные войска "так долго, насколько это будет возможно", и остаётся привержена поддержке политического решения конфликта.
Фото © Oleg Nikishin / Getty Images
Международное сообщество не признает власть членов радикального движения "Талибан"*, если они захватят Афганистан силой. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
"Талибам необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой.
НАТО остаётся привержена поддержке политического решения конфликта", — говорится в его заявлении.
Столтенберг добавил, что НАТО находится в постоянном контакте с властями Афганистана и остальным международным сообществом по поводу военных конфликтов, разворачивающихся на территории республики. По словам генсека, альянс будет поддерживать правительственные войска "так долго, насколько это будет возможно".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.
Комментариев: 0