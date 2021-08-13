Опрос: 11% избирателей готовы поддержать КПРФ на выборах в Госдуму

Эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) отмечают смещение интереса избирателей в сторону малых партий, а также рост рейтинга "Единой России", связанный, по всей видимости, с социальными инициативами партии и её "Народной программой". Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на данные опроса, проведённого 6–8 августа среди 3000 респондентов в 207 населённых пунктах 73 субъектов России по заказу фонда "Общественное мнение".

В соответствии с опросом, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то первое место заняла бы "Единая Россия" с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, а на четвёртом оказалась бы "Справедливая Россия — За правду" с результатом 6%. Между тем 8% избирателей изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий, не представленных в парламенте.

"Мы видим, что число абсентеистов и неопределившихся сокращается: неделю назад на выборы не собирались идти 17%, сейчас — 14%. Однако те, кто принимает решение об участии в голосовании, смотрят в большей степени в сторону малых партий", — комментирует результаты опроса замруководителя департамента политологии Финансового университета при правительстве Роман Парма.

Политолог подытожил, что избиратели сегодня ищут достойных кандидатов среди тех, кто пока в Госдуме не работал. Он полагает, что если традиционные партии ухватят эти настроения и смогут грамотно выстроить коммуникацию с избирателем, консолидируя вокруг себя хотя бы часть из тех 8%, то есть шанс увидеть одну из них в составе парламента нового созыва.