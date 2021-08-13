Новое руководство Natura Siberica "захватило" офис компании

Почти двести сотрудников косметической компании "Натура Сиберика" не могут попасть в офис из-за нового руководства. Об этом сообщили сами работники, опубликовав пост в аккаунте организации в "Инстаграме". Отмечается, что в августе текущего года "президентом" компании, хотя такой должности нет ни в одном уставе, был назначен Сергей Буйлов, который несколько лет назад был уволен с должности генерального директора за профнепригодность.

"Первым распоряжением нового руководства стало отключение пропусков на территорию офиса основателю и учредителю компании Ирине Юрьевне Трубниковой, её сыну и наследнику Дмитрию Трубникову, а также ведущим сотрудникам компании, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, директору по закупкам, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков", — отмечается в сообщении.

При этом сотрудники, работающие на удалёнке, также без объяснения причин лишились доступа к базе данных. Что, в свою очередь, парализовало работу нескольких онлайн-магазинов. Помимо этого, как указывается в публикации, представители нового руководства в первый рабочий день также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне "Натура Сиберика". В итоге 175 сотрудников компании подписали письмо, в котором говорится, что они отказываются работать с новым руководителем бренда.

"Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать", — считают сотрудники компании.