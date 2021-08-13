Строители больницы поздравили Максим с выпиской, исполнив её хит. Видео © Телеканал "360"

Сегодня певица Максим выписалась из больницы после двух месяцев лечения. В честь этого строители медицинского учреждения исполнили хит артистки "Знаешь ли ты". Видео музыкального поздравления опубликовал телеканал "360".

Стройплощадка столичной больницы на короткое время превратилась в сцену, где рабочие на свой лад порадовались за Максим. Мужчины исполнили хит певицы, не смутившись, что знают лишь одну строчку, и дополнили композицию своей импровизацией.

"Максим, будь здорова! Не переживай! Всё чётко будет! Скоро ещё споёшь! Мы с тобой!" — вдогонку к музыкальному сопровождению поздравляли строители.