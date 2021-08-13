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"Скоро ещё споёшь": Строители больницы поздравили МакSим с выпиской, исполнив её хит

Мужчины спели песню, не смутившись, что знают лишь одну строчку из композиции. Они также пожелали артистке здоровья и отметили, что "всё будет чётко".

13 августа, 15:53
<p>Скриншот видео © <a href="https://360tv.ru/news/znamenitosti/znaesh-li-ty-na-na-na-stroiteli-bolnitsy-pozdravili-maksim-s-vypiskoj-pesnej/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "360"</a></p>

Скриншот видео © Телеканал "360"

Строители больницы поздравили Максим с выпиской, исполнив её хит. Видео © Телеканал "360"

Сегодня певица Максим выписалась из больницы после двух месяцев лечения. В честь этого строители медицинского учреждения исполнили хит артистки "Знаешь ли ты". Видео музыкального поздравления опубликовал телеканал "360".

Представитель МакSим исключила возвращение певицы на сцену в ближайшем году

Представитель МакSим исключила возвращение певицы на сцену в ближайшем году

Стройплощадка столичной больницы на короткое время превратилась в сцену, где рабочие на свой лад порадовались за Максим. Мужчины исполнили хит певицы, не смутившись, что знают лишь одну строчку, и дополнили композицию своей импровизацией.

"Максим, будь здорова! Не переживай! Всё чётко будет! Скоро ещё споёшь! Мы с тобой!" — вдогонку к музыкальному сопровождению поздравляли строители.

В очках и в инвалидной коляске: Mash опубликовал кадры выписки певицы МакSим

В очках и в инвалидной коляске: Mash опубликовал кадры выписки певицы МакSим

Ранее стало известно, что певицу Максим выписали из больницы после двух месяцев госпитализации. Она будет продолжать лечение на дому.

Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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