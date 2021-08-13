"Скоро ещё споёшь": Строители больницы поздравили МакSим с выпиской, исполнив её хит
Мужчины спели песню, не смутившись, что знают лишь одну строчку из композиции. Они также пожелали артистке здоровья и отметили, что "всё будет чётко".
Скриншот видео © Телеканал "360"
Строители больницы поздравили Максим с выпиской, исполнив её хит. Видео © Телеканал "360"
Сегодня певица Максим выписалась из больницы после двух месяцев лечения. В честь этого строители медицинского учреждения исполнили хит артистки "Знаешь ли ты". Видео музыкального поздравления опубликовал телеканал "360".
Стройплощадка столичной больницы на короткое время превратилась в сцену, где рабочие на свой лад порадовались за Максим. Мужчины исполнили хит певицы, не смутившись, что знают лишь одну строчку, и дополнили композицию своей импровизацией.
"Максим, будь здорова! Не переживай! Всё чётко будет! Скоро ещё споёшь! Мы с тобой!" — вдогонку к музыкальному сопровождению поздравляли строители.
Ранее стало известно, что певицу Максим выписали из больницы после двух месяцев госпитализации. Она будет продолжать лечение на дому.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.
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