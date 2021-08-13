Наводнения в регионах Дальнего Востока признали ЧС федерального уровня

Наводнения в четырёх регионах Дальнего Востока России признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Отмечается, что соответствующее решение было принято правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы спасательного ведомства Евгения Зиничева.

"Принято решение об отнесении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводками в Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, к чрезвычайной ситуации федерального характера", — сообщили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, что в Новороссийске был введён режим ЧС из-за угрозы подтоплений. Власти призвали местных жителей и туристов воздержаться от поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. Также не рекомендуется посещать пляжи и низинные территории. А в Керчи начали эвакуировать людей из зон подтопления. Пока население размещают на базе детской школы искусств, решается вопрос о его расселении в гостиницы.