Мэр Москвы Сергей Собянин наградил московских спортсменов, выигравших медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.

Для обладателей золотых медалей предусмотрена выплата четырёх миллионов рублей. За серебряные награды полагается два с половиной миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона.

"Поздравляю, просто молодцы! Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Мы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях, необычных из-за пандемии, из-за ограничений, из-за санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения и санкции, которые были введены против команды и страны, знаете, может, мы никогда так не чувствовали себя все вместе единой командой", — отметил Собянин.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда). На долю московских спортсменов приходится 39% от общего количества медалей сборной (семь золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых).

"Я никогда столько не смотрел Олимпийских игр, соревнований и так не переживал. Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей, это здорово, классный результат. А главные герои вы, спортсмены, победители, участники Олимпиады. Далеко не все вернулись с медалями, но даже то, что приняли участие в этих соревнованиях, — это на всю жизнь", — сказал мэр.