"Никогда так не переживал": Собянин наградил московских победителей и призёров Олимпийских игр
Столичные спортсмены завоевали почти 40% от общего количества наград российской сборной на соревнованиях в Японии.
Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил московских спортсменов, выигравших медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.
Для обладателей золотых медалей предусмотрена выплата четырёх миллионов рублей. За серебряные награды полагается два с половиной миллиона, за бронзовые — 1,7 миллиона.
"Поздравляю, просто молодцы! Вся страна, наверное, как никогда переживала за вас, ждала побед и радовалась успехам. Мы переживали Олимпиаду, которая прошла в таких необычных условиях, необычных из-за пандемии, из-за ограничений, из-за санкций. Я думаю, что и вы, и мы все очень переживали, но даже те ограничения и санкции, которые были введены против команды и страны, знаете, может, мы никогда так не чувствовали себя все вместе единой командой", — отметил Собянин.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в общекомандном зачёте на Олимпийских играх в Токио. В активе нашей команды 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали (всего 71 награда). На долю московских спортсменов приходится 39% от общего количества медалей сборной (семь золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых).
"Я никогда столько не смотрел Олимпийских игр, соревнований и так не переживал. Огромное спасибо московским спортивным школам, тренерам, которые подготовили достойную команду. Москвичи собрали почти 40% медалей, это здорово, классный результат. А главные герои вы, спортсмены, победители, участники Олимпиады. Далеко не все вернулись с медалями, но даже то, что приняли участие в этих соревнованиях, — это на всю жизнь", — сказал мэр.
Олимпийскими чемпионами среди московских спортсменов стали Софья Великая и Ольга Никитина (фехтование), Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Виктория Листунова (спортивная гимнастика), Андрей Рублёв (теннис), Муса Евлоев (греко-римская борьба), Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Алла Шишкина, Полина Комар, Александра Пацкевич и Марина Голядкина (синхронное плавание).
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