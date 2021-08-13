Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пожаловался на нападение в центре Киева. Об этом спортсмен, также являющийся депутатом президентской фракции Верховной рады "Слуга народа", написал в Facebook.

Инцидент произошёл в пятницу. Нападавшие пытались спровоцировать конфликт расистскими высказываниями в адрес борца.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной всё нормально", — заявил Беленюк.

Отец спортсмена — руандийский лётчик, погибший на родине в ходе гражданской войны. Его мать — украинка. Борьбой он занимается с девяти лет.