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"Вали в Африку": В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Жана Беленюка

На Олимпиаде в Токио спортсмен выиграл золото в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов.

13 августа, 14:31
<p>Жан Беленюк с Владимиром Зеленским и его женой. Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=2990409737911673&set=a.1475275236091805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zhanbeleniuk</a></p>

Жан Беленюк с Владимиром Зеленским и его женой. Фото © Facebook/zhanbeleniuk

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк пожаловался на нападение в центре Киева. Об этом спортсмен, также являющийся депутатом президентской фракции Верховной рады "Слуга народа", написал в Facebook.

Инцидент произошёл в пятницу. Нападавшие пытались спровоцировать конфликт расистскими высказываниями в адрес борца.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа "чёрная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной всё нормально", — заявил Беленюк.

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Отец спортсмена — руандийский лётчик, погибший на родине в ходе гражданской войны. Его мать — украинка. Борьбой он занимается с девяти лет.

На Олимпиаде в Токио Беленюк завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 килограммов. Также он является двукратным чемпионом мира и серебряным призёром Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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