Российская журналистка Ольга Скабеева высмеяла Киев за травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая в ходе Олимпиады в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. В ответ телеведущая показала своё фото с Жаном Беленюком — украинским борцом и депутатом Рады, который на нынешних играх, к слову, принёс Незалежной золото.