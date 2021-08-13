"Смотрите, какая зрада": Скабеева высмеяла Киев своим фото с украинским борцом-нардепом
Вероятно, так она отреагировала на скандал с прыгуньей Ярославой Магучих, которую в Незалежной затравили за снимок с россиянкой Ласицкене.
Российская журналистка Ольга Скабеева высмеяла Киев за травлю украинской легкоатлетки Ярославы Магучих, которая в ходе Олимпиады в Токио сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене. В ответ телеведущая показала своё фото с Жаном Беленюком — украинским борцом и депутатом Рады, который на нынешних играх, к слову, принёс Незалежной золото.
Фото © Телеграм-канал Skabeeva
"Было бы справедливо вызвать в Минобороны нардепа Жана Беленюка. Смотрите, какая зрада", — написала она в телеграм-канале, приложив фото со спортсменом, сделанное на Олимпиаде в Рио в 2016 году.
Ранее Лайф сообщал, что украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Дошло до того, что украинскую прыгунью вызвали на разговор в Минобороны. В итоге девушка опубликовала странный пост, в котором заверила всех в своей верности Украине и призвала всех "быть осторожными, потому что враг готов на всё". Мария Ласицкене на это уже отреагировала.
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