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"Не слежу за событиями в России": Украинский олимпийский чемпион оправдался за фото со Скабеевой

Ранее журналистка опубликовала фотографию с Беленюком в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской прыгуньи Ярославы Магучих из-за снимка с Марией Ласицкене.

13 августа, 14:29
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2987037078248939&set=pcb.2987037434915570" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zhanbeleniuk</a></p>

Фото © Facebook / zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат президентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, опубликовавшую фотографию с ним. Об этом сообщает издание "Страна".

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" — отметил Беленюк.

Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из-за снимка с россиянкой Марией Ласицкене. Борец считает, что каждый украинский спортсмен является патриотом, тяжёлым трудом выигрывающим медали для страны.

"У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", сказал депутат.

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Магучих, выигравшую на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль, затравили на родине за фото с победительницей соревнований Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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