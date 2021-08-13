Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат президентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку Ольгу Скабееву, опубликовавшую фотографию с ним. Об этом сообщает издание "Страна".

"Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируется много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?" — отметил Беленюк.

Ранее Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком с Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве ответа на ситуацию с травлей украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих из-за снимка с россиянкой Марией Ласицкене. Борец считает, что каждый украинский спортсмен является патриотом, тяжёлым трудом выигрывающим медали для страны.

"У меня лично вопросов к нашим спортсменам нет. То, что пишут люди, которые ставят себе цель что-то написать, меня не интересует, я привык доказывать своими делами, показывать результат, кто чего стоит", — сказал депутат.