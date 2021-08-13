В Керчи начали эвакуировать людей из зон подтопления

В Керчи из домов, оказавшихся в зоне подтопления, начали эвакуировать людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Эвакуированы первые десять керчан, в том числе четыре ребёнка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пока людей разместили на базе детской школы искусств, решается вопрос об их расселении в гостиницы. Уточняется, что эвакуацию жителей переулка Вокзального провели сотрудники Росгвардии.

В ГУ МЧС РФ по Крыму уточнили, что к приёму людей в Керчи готово 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек. Кроме того, выставлено 20 временных постов для мониторинга гидрометеорологической обстановки.