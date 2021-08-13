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В Керчи начали эвакуировать людей из зон подтопления

Пока население размещают на базе детской школы искусств, решается вопрос о его расселении в гостиницы.

13 августа, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Керчи из домов, оказавшихся в зоне подтопления, начали эвакуировать людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Эвакуированы первые десять керчан, в том числе четыре ребёнка", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пока людей разместили на базе детской школы искусств, решается вопрос об их расселении в гостиницы. Уточняется, что эвакуацию жителей переулка Вокзального провели сотрудники Росгвардии.

В ГУ МЧС РФ по Крыму уточнили, что к приёму людей в Керчи готово 26 пунктов временного размещения вместимостью 8410 человек. Кроме того, выставлено 20 временных постов для мониторинга гидрометеорологической обстановки.

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Ранее сегодня власти Керчи призвали местных жителей готовиться к эвакуации из-за подтоплений. По данным МЧС, в ближайшее время ждать улучшения погоды в Крыму не стоит. Отмечается, что на полуострове минимум ещё два дня будут идти сильнейшие ливни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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