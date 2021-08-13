"Витязь-аэро" запретили перевозить пассажиров после крушения Ми-8 на Камчатке
При этом компания может осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации.
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После крушения вертолёта с туристами на Камчатке Росавиация запретила перевозить пассажиров авиакомпании "Витязь-аэро", которой принадлежал Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", — говорится в сообщении.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро 12 августа. Восемь человек удалось спасти. 13 августа нашли тела трёх погибших, а также само воздушное судно — с отломанным хвостом на глубине 110–111 метров.
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