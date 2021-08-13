Семьям погибших при взрыве в автобусе в Воронеже выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в результате взрыва в автобусе в центре Воронежа получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по одному миллиону рублей. Тяжелораненые — по 500 тысяч рублей", — написал глава региона в своём телеграм-канале, добавив, что сумма компенсации остальным пострадавшим будет озвучена позже.

Гусев отметил, что лично изучит историю каждой семьи и исходя из их финансового положения будет решаться вопрос о дополнительной поддержке. Также он добавил, что целый ряд воронежских бизнесменов уже заявили о намерении помочь пострадавшим и семьям погибших.