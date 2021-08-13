Семьям погибших при взрыве в автобусе в Воронеже выплатят по миллиону рублей
Губернатор региона Александр Гусев отметил, что компенсацию также получат пострадавшие в результате происшествия. По его словам, оказать поддержку намерены многие местные бизнесмены.
Семьи погибших в результате взрыва в автобусе в центре Воронежа получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по одному миллиону рублей. Тяжелораненые — по 500 тысяч рублей", — написал глава региона в своём телеграм-канале, добавив, что сумма компенсации остальным пострадавшим будет озвучена позже.
Гусев отметил, что лично изучит историю каждой семьи и исходя из их финансового положения будет решаться вопрос о дополнительной поддержке. Также он добавил, что целый ряд воронежских бизнесменов уже заявили о намерении помочь пострадавшим и семьям погибших.
Напомним, минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК.
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