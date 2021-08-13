В Екатеринбурге в одном из домов на Машинной улице 25-летняя девушка изрезала своего двухгодовалого сына ножом. Она решила, что в ребёнка вселился бес. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на слова очевидца.

"Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребёнка вселились бесы, сейчас её задержала полиция, а ребёнка отвезли в больницу № 9", — рассказал местный житель.

Мальчика доставили в больницу, где ему уже провели операцию. Благодаря своевременно оказанной помощи ребёнок смог выжить. Его состояние оценивается как тяжёлое. Виновницу же доставили в медицинское учреждение на Сибирском тракте, сообщил источник портала.

Также сообщается, что девушка не работает, ранее не была судима и не состояла на учёте в полиции. От соседей жалоб на её поведение не поступало.

"Отец ребёнка пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги. По его словам, этой весной поведение Кристины резко изменилось, она называла себя ангелом света. Женщину пока доставили в медицинское учреждение для освидетельствования", — процитировал E1.ru слова главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

В СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители уже провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.