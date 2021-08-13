Решила, что вселился бес: В Екатеринбурге девушка изрезала своего двухлетнего сына
Ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по покушению на убийство малолетнего.
Фото © Pixabay
В Екатеринбурге в одном из домов на Машинной улице 25-летняя девушка изрезала своего двухгодовалого сына ножом. Она решила, что в ребёнка вселился бес. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на слова очевидца.
"Она, возможно, под веществами была, кричала, что в ребёнка вселились бесы, сейчас её задержала полиция, а ребёнка отвезли в больницу № 9", — рассказал местный житель.
Мальчика доставили в больницу, где ему уже провели операцию. Благодаря своевременно оказанной помощи ребёнок смог выжить. Его состояние оценивается как тяжёлое. Виновницу же доставили в медицинское учреждение на Сибирском тракте, сообщил источник портала.
Также сообщается, что девушка не работает, ранее не была судима и не состояла на учёте в полиции. От соседей жалоб на её поведение не поступало.
"Отец ребёнка пояснил, что с недавних пор проживал отдельно от супруги. По его словам, этой весной поведение Кристины резко изменилось, она называла себя ангелом света. Женщину пока доставили в медицинское учреждение для освидетельствования", — процитировал E1.ru слова главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.
В СУ СК РФ по региону сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы. Правоохранители уже провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.
Ранее Лайф рассказывал, что в Иркутской области мужчина насильно удерживал 13-летнюю девочку после того, как там же убил родственников школьницы — её 74-летнюю бабушку и 48-летнего дядю. Несовершеннолетнюю от злоумышленника спасло СМС, которое она успела отправить однокласснице. Лайф узнал содержание сообщения. Стоит отметить, что в момент происходящего девочка не знала, где находится её бабушка, — тело женщины в это время лежало в подполе сарая. Позже стало известно, что злоумышленник изнасиловал школьницу после расправы над родственниками.
Комментариев: 0