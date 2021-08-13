СМИ: "Милан" возобновил переговоры по трансферу лидера ЦСКА Влашича

Армейский клуб год назад отказал «Зениту» в продаже игрока за 40 миллионов евро.

"Милан" возобновил контакты с представителями футболиста ЦСКА Николы Влашича. Об этом передаёт Calciomercato.

Сообщается, что руководство итальянского клуба рассчитывает приобрести 23-летнего полузащитника. При этом переговоры затрудняются высокими запросами ЦСКА.

В середине июля журналист Экрем Конур сообщил, что ЦСКА согласился отдать Влашича в аренду "Милану" с обязательством последующего выкупа за €25 млн. Официального подтверждения эта информация не получила. Позднее игрок возобновил тренировки с армейским клубом.

На Евро-2020 Влашич провёл за сборную Хорватии четыре матча, отметившись голом в игре с Шотландией (3:1). Команда дошла на турнире до 1/8 финала, уступив Испании в дополнительное время (3:5).

Влашич выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев он провёл 105 встреч во всех турнирах, забил 33 мяча и сделал 27 голевых передач.