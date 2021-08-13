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Платок, которым Месси вытирал слёзы во время прощания с "Барселоной", продают за миллион долларов

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.

13 августа, 12:49
<p>Фото © <a href="https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-933319407-panuelo-de-messi-despedida-barcelona-psg-camiseta-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5af7b175-6288-4bf3-a805-310a9434443e" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mercado Libre</a></p>

Фото © Mercado Libre

Бумажный платок, которым знаменитый футболист Лионель Месси пользовался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на продажу на аргентинской платформе для электронной коммерции Mercado Libre. Его оценили в миллион долларов.

В описании на сайте указано, что платок имеет размер 20 на 20 сантиметров. Также отмечается, что в нём содержится генетический материал, который можно использовать для клонирования футболиста.

На прошлой неделе "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

Лионель Месси приступил к тренировкам в ПСЖ

Лионель Месси приступил к тренировкам в ПСЖ

Сам аргентинец отметил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий. На прощальной пресс-конференции он не сдержал слёз.

10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.

За "Барселону" Месси выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь кубков Испании, восемь суперкубков Испании, три суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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