Платок, которым Месси вытирал слёзы во время прощания с "Барселоной", продают за миллион долларов
Фото © Mercado Libre
10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон.
Бумажный платок, которым знаменитый футболист Лионель Месси пользовался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на продажу на аргентинской платформе для электронной коммерции Mercado Libre. Его оценили в миллион долларов.
В описании на сайте указано, что платок имеет размер 20 на 20 сантиметров. Также отмечается, что в нём содержится генетический материал, который можно использовать для клонирования футболиста.
На прошлой неделе "Барселона" объявила, что Месси в следующем сезоне не будет играть в команде, несмотря на договорённость о продлении соглашения. Подписать новый контракт невозможно из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.
Сам аргентинец отметил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий. На прощальной пресс-конференции он не сдержал слёз.
10 августа Месси перешёл в ПСЖ на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. За новую команду аргентинец будет выступать под 30-м номером.
За "Барселону" Месси выступал на протяжении всей карьеры. В составе каталонского клуба он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, семь кубков Испании, восемь суперкубков Испании, три суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.