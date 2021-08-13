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Определились соперники ЦСКА, "Динамо" и "Краснодара" в элитном раунде Кубка России по футболу

Матчи пройдут с августа по октябрь. По их итогам определятся все участники плей-офф.

13 августа, 12:22
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

РФС провёл жеребьёвку элитного раунда Кубка России по футболу. В церемонии приняли участие бывшие игроки национальной сборной — Александр Мостовой, Дмитрий Булыкин и Дмитрий Сычёв.

ЦСКА сыграет в группе с липецким "Металлургом" и ижевским "Зенитом". Соперниками столичного "Динамо" станут одноклубники из Ставрополя и "Оренбург". "Краснодар" встретится с краснодарской "Кубанью" и "Ленинградцем", "Ростов" — с московским "Торпедо" и "Чайкой" из села Песчанокопского.

По итогам жеребьёвки было сформировано 11 групп. В каждую из них попало по три команды — по одному представителю от РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Клубы сыграют в один круг, представители низших дивизионов проведут встречи на своём поле.

Фото © Кадр трансляции "Матч ТВ"

Фото © Кадр трансляции "Матч ТВ"

Матчи элитного раунда пройдут с августа по октябрь. В 1/8 финала пробьётся 11 победителей групп, которые присоединятся к пяти командам РПЛ, принимающим участие в еврокубках нынешнего сезона: петербургскому "Зениту", столичным "Спартаку" и "Локомотиву", казанскому "Рубину" и "Сочи".

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил по той же схеме. В финальном матче, прошедшем в Нижнем Новгороде, "Локомотив" со счётом 3:1 победил самарские "Крылья Советов".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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