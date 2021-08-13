Связал и изнасиловал: Стало известно о ещё одной жертве похитителя 12-летней школьницы из Бийска
По нашим данным, в 2018 году Лавкин снимал эротические фильмы с участием несовершеннолетней племянницы и сливал их в Сеть. Однако в какой-то момент извращенец перестал довольствоваться этим.
Олег Лавкин. Фото © Соцсети
Задержанный похититель 12-летней школьницы из Бийска сейчас активно содействует следствию. Как сообщил Лайфу источник, в ходе допроса 40-летний Олег Лавкин признался, что всё-таки домогался девочки, которую два дня держал в подвале своего дома. Вместе с тем вскрылись не менее шокирующие эпизоды из жизни злоумышленника.
По нашим данным, в 2018 году мужчина снимал эротические фильмы с участием несовершеннолетней племянницы. Ролики для взрослых Лавкин сливал в Сеть и даже получал за них какие-то деньги. Почти всю сумму, как утверждает источник, извращенец отдавал юной родственнице, а себе оставлял лишь маленький процент.
Однако одними съёмками Лавкин ограничиваться не стал и в прошлом году изнасиловал племянницу, предварительно связав её. На тот момент девочке уже исполнилось 18 лет. Как утверждает источник, по факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. При этом сама девушка призналась, что дядя впервые поглумился над ней, ещё когда она была несовершеннолетней, а в 2020 году он сделал это дважды.
Что касается 12-летней школьницы, которую злоумышленник удерживал в подвале, то речь об изнасиловании пока не идёт. Со слов пострадавшей девочки, Лавкин снимал на веб-камеру эротические моменты, однако сам злоумышленник отрицает этот факт.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Выяснилось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Оказалось, что неадекват выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая позже записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.
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