В Воронеже ищут героя, спасавшего раненых после взрыва в автобусе
Глава области также попросил откликнуться и других людей, оказавших помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.
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Воронежские власти обратились к СМИ и интернет-сообществу за помощью в поисках Игоря Пахачева (Пахочева), который вчера после взрыва автобуса помогал раненым пассажирам. Мужчину хотят наградить. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Он смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сиденьями, и помочь другим пострадавшим. Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы её получите. Позвоните, пожалуйста, в мою приёмную по телефонам: +7 (473) 255-68-18, 255-27-37, 255-19-45 и оставьте свои контактные данные", — написал Гусев в своём телеграм-канале.
Глава Воронежской области также попросил откликнуться и других людей, имена которых неизвестны, оказавших помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии. Буквально через несколько минут в телеграм-канале Гусева появилось сообщение о том, что телефон Игоря найден, с ним обещают скоро связаться.
Напомним, взрыв прогремел примерно в 21:00 (время совпадает с московским) 12 августа. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть автобус, однако два человека погибли, а 17 пострадали. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. После трагедии губернатор Воронежской области поручил проверить все автопарки пассажирских перевозчиков в регионе.
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