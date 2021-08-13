Польша намерена продать Украине вакцину от ковида с истекающим сроком годности

Польша продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой истекает срок годности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска в эфире радио RMF FM.

"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона", — сообщил Краска.

Он подчеркнул, что сделка не будет совершаться на безвозмездной основе, Украина заплатит за препараты деньги. Министр отметил, что речь идёт о вакцине AstraZeneca.