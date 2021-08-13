Польша намерена продать Украине вакцину от ковида с истекающим сроком годности
Речь идёт о препарате производства AstraZeneca. Всего Варшава планирует передать Киеву 1,2 миллиона доз.
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Польша продаст Украине вакцину от коронавируса, у которой истекает срок годности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска в эфире радио RMF FM.
"Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона", — сообщил Краска.
Он подчеркнул, что сделка не будет совершаться на безвозмездной основе, Украина заплатит за препараты деньги. Министр отметил, что речь идёт о вакцине AstraZeneca.
Ранее из Государственного реестра предельных отпускных цен стало известно о самой дорогой и самой дешёвой вакцине от коронавируса. Стоимость одной ампулы "Спутника лайт" обходится в 342 рубля, состоящие из двух доз комплекты вакцин "Спутник V" и "Ковивак" стоят примерно 866 рублей, а комплект "Эпиваккороны" — 842.
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