Захарова объяснила отказ в продлении визы журналистке Би-би-си

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала отказ в продлении российской визы корреспондентке Би-би-си Саре Рейнсфорд. По её словам, решение было принято в ответ на жёсткую политику Лондона по отношению к российским журналистам. Причём МИД предупреждал о таком исходе британскую сторону, но она продолжила "визовые издевательства над российским собкором" на своей территории.

Захарова обратила внимание, что Би-би-си, как и сама Сара Рейнсфорд, "заняли глухую оборону" и не комментируют ситуацию своим же коллегам. В этом смысле представитель МИД призвала их "не стесняться" такого информационного повода.

"Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было всё подробно рассказано. Так что им должно быть что сказать", — написала она в своём Telegram.

Лайф уже сообщал, что Сара Рейнсфорд проработала в Москве около 20 лет. Она стала одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году отправился освещать захват заложников в школе Беслана. Помимо того, она работала в Турции, Испании и на Кубе. Однако теперь иностранке придётся уехать из России до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране.