Передача власти в Белоруссии должна происходить постепенно, чтобы действия молодых политиков могли контролироваться предыдущим поколением управленцев. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны не просто им (молодому поколению. — Прим. Лайфа) передать страну. Мы, постепенно приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия всегда держалась на двух вещах — это труд и хлеб. Он выразил надежду, что это продолжится и в будущем.