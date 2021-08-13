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"Контролировать, где надо": Лукашенко рассказал, как видит передачу власти в Белоруссии

Он также отметил, что республика всегда держалась на двух вещах — это труд и хлеб. Глава страны выразил надежду, что это продолжится и в будущем.

13 августа, 12:33
<p>Александр Лукашенко. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62376/photos/62653" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Александр Лукашенко. Фото © Kremlin.ru

Передача власти в Белоруссии должна происходить постепенно, чтобы действия молодых политиков могли контролироваться предыдущим поколением управленцев. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны не просто им (молодому поколению. — Прим. Лайфа) передать страну. Мы, постепенно приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли всё то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", — приводит БелТА слова белорусского лидера.

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Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия всегда держалась на двух вещах — это труд и хлеб. Он выразил надежду, что это продолжится и в будущем.

А ранее глава республики раскрыл, с чего может начаться война в Белоруссии. Сейчас нужно готовиться к ней не так, как это было прежде, подчеркнул Лукашенко. По его словам, сначала в стране будет посеян хаос, а уже потом, если потребуется, будут введены иностранные войска.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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