Журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд отказали в продлении визы РФ

Министерство иностранных дел России не стало продлевать рабочую визу журналистке британской телерадиокорпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия 24".

"Как стало известно, журналистка Московского бюро Би-би-си должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", — заявил журналист телеканала, напомнив, что Лондон, в свою очередь, неоднократно пытался отозвать лицензию российского телеканала RT.

Как сообщает "Интерфакс", Рейнсфорд следует уехать из России до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране. Отметим, что пока Би-би-си не даёт никаких комментариев по поводу случившегося.

Сара Рейнсфорд работает в Москве около 20 лет. Она стала одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году отправился освещать захват заложников в школе Беслана. Помимо этого, она работала в Турции, Испании и на Кубе.