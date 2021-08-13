НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд отказали в продлении визы РФ

Ей следует покинуть Россию до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране.

13 августа, 12:19
<p>Сара Рейнсфорд. Фото Twitter / <a href="https://twitter.com/sarahrainsford/status/1404836253439234049" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sarah Rainsford</a></p>

Сара Рейнсфорд. Фото Twitter / Sarah Rainsford

Министерство иностранных дел России не стало продлевать рабочую визу журналистке британской телерадиокорпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия 24".

"Как стало известно, журналистка Московского бюро Би-би-си должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", — заявил журналист телеканала, напомнив, что Лондон, в свою очередь, неоднократно пытался отозвать лицензию российского телеканала RT.

Оскорбившему россиян экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет

Оскорбившему россиян экс-послу Азербайджана запретили въезд в РФ на 50 лет

Как сообщает "Интерфакс", Рейнсфорд следует уехать из России до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране. Отметим, что пока Би-би-си не даёт никаких комментариев по поводу случившегося.

Сара Рейнсфорд работает в Москве около 20 лет. Она стала одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году отправился освещать захват заложников в школе Беслана. Помимо этого, она работала в Турции, Испании и на Кубе.

"Тут её муж": Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём

"Тут её муж": Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём

Ранее МИД объявил о закрытии въезда в Россию ряду граждан Великобритании. Как пояснил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Николай Лахонин, рестрикции стали ответом на недружественные действия властей Лондона в адрес Москвы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Клинцевич заявил, что НАТО создаёт русофобские центры для разложения России изнутри

11 августа, 13:46

Посол Антонов призвал США перестать лукавить и возобновить диалог по визам

3 августа, 06:38

На северо-востоке Москвы открылась круглогодичная ярмарка в стиле "Крым"

сегодня в 12:57

Семьям погибших при взрыве в автобусе в Воронеже выплатят по миллиону рублей

сегодня в 13:28

В Киев через Москву: Политолог рассказал о комплексах Зеленского на фоне "зрады" Меркель

сегодня в 13:23

Новости партнеров

Layer 1