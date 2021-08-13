Журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд отказали в продлении визы РФ
Ей следует покинуть Россию до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране.
Сара Рейнсфорд. Фото Twitter / Sarah Rainsford
Министерство иностранных дел России не стало продлевать рабочую визу журналистке британской телерадиокорпорации Би-би-си Саре Рейнсфорд. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия 24".
"Как стало известно, журналистка Московского бюро Би-би-си должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", — заявил журналист телеканала, напомнив, что Лондон, в свою очередь, неоднократно пытался отозвать лицензию российского телеканала RT.
Как сообщает "Интерфакс", Рейнсфорд следует уехать из России до 31 августа, так как именно в этот день истекает её разрешение на профессиональную деятельность в нашей стране. Отметим, что пока Би-би-си не даёт никаких комментариев по поводу случившегося.
Сара Рейнсфорд работает в Москве около 20 лет. Она стала одним из первых иностранных журналистов, кто в 2004 году отправился освещать захват заложников в школе Беслана. Помимо этого, она работала в Турции, Испании и на Кубе.
Ранее МИД объявил о закрытии въезда в Россию ряду граждан Великобритании. Как пояснил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Николай Лахонин, рестрикции стали ответом на недружественные действия властей Лондона в адрес Москвы.
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