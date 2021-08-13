Эксперт рассказала, как "реанимировать" залитый напитком ноутбук

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвина Гильфанова рассказала, как "реанимировать" ноутбук, если он был залит каким-то напитком. Как отметила эксперт, для начала устройство необходимо обесточить, а также вытащить из него аккумулятор.

После этого, по словам специалиста, нужно перевернуть ноутбук и аккуратно вылить жидкость, а затем отвезти в сервисный центр. При этом не стоит тратить время на попытки проверить работу гаджета, поскольку таким образом можно потерять драгоценные минуты, когда технику ещё можно спасти.

"В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя", — приводит "Газета.ру" её слова.

При этом самостоятельный разбор и сушка ноутбука бессмысленны, убеждена Гильфанова. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, эксперт посоветовала держать напитки как минимум в полутора метрах от техники, также не стоит забывать закрывать крышку ноутбука.