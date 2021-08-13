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Эксперт рассказала, как "реанимировать" залитый напитком ноутбук

В запасе может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя, предупредила специалист. При этом самостоятельный разбор и сушка бессмысленны.

13 августа, 12:03
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Эльвина Гильфанова рассказала, как "реанимировать" ноутбук, если он был залит каким-то напитком. Как отметила эксперт, для начала устройство необходимо обесточить, а также вытащить из него аккумулятор.

После этого, по словам специалиста, нужно перевернуть ноутбук и аккуратно вылить жидкость, а затем отвезти в сервисный центр. При этом не стоит тратить время на попытки проверить работу гаджета, поскольку таким образом можно потерять драгоценные минуты, когда технику ещё можно спасти.

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"В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя", — приводит "Газета.ру" её слова.

При этом самостоятельный разбор и сушка ноутбука бессмысленны, убеждена Гильфанова. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, эксперт посоветовала держать напитки как минимум в полутора метрах от техники, также не стоит забывать закрывать крышку ноутбука.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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