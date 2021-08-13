Голикова рассказала, когда Россия выйдет на допандемические показатели безработицы

Россия может достигнуть показателей по безработице, которые были до пандемии, к осени 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании "Единой России" по обсуждению программ капремонта школ. Она отметила, что всё ещё остаётся напряжённой ситуация с молодёжной безработицей.

"Хочу сказать, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России — 17% и в США — почти 15%. <...> Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей", — сказала Голикова.

Она добавила, что по уровню безработицы молодёжи Россия находится примерно в одном ряду со странами Евросоюза и США. Однако показатели по вовлечению молодых людей в экономику ниже уровня этих государств.