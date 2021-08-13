На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили три тела
Речь в том числе идёт и о трупе, который водолазы нашли сегодня утром. Таким образом, на данный момент пропавшими числятся ещё пять человек.
Фото © "Кроноцкий заповедник"
В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месте крушения вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро, за сегодняшний день нашли три тела. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что их подъём из воды запланирован на завтра.
Уточняется, что в том числе речь идёт о трупе, найденном ранее. Таким образом, на данный момент пропавшими числятся ещё пять человек. Вероятно, их тела могут находиться внутри вертолёта. Уже завтра водолазы возобновят работы по поискам погибших.
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Как ранее рассказывал Лайф, само воздушное судно с отломанным хвостом было обнаружено на глубине 110–111 метров. По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас определяется тактика дальнейших работ по более подробному визуальному осмотру и подъёму вертолёта.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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