На месте крушения Ми-8 на Камчатке обнаружили три тела

В Кроноцком заповеднике на Камчатке на месте крушения вертолёта Ми-8, который рухнул в Курильское озеро, за сегодняшний день нашли три тела. Об этом Лайфу сообщил источник. Отмечается, что их подъём из воды запланирован на завтра.

Уточняется, что в том числе речь идёт о трупе, найденном ранее. Таким образом, на данный момент пропавшими числятся ещё пять человек. Вероятно, их тела могут находиться внутри вертолёта. Уже завтра водолазы возобновят работы по поискам погибших.