Биржевая цена бензина АИ-92 снова побила рекорд

Биржевая цена бензина марки АИ-92 второй день подряд обновляет исторический максимум, об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Так, стоимость тонны топлива АИ-92 достигла 58 456 рублей. А бензин АИ-95 торгуется вплотную к рекордному значению в 60 029 рублей — 59 930 за тонну.

Напомним, с середины июля биржевые цены топлива бьют рекорд за рекордом. В свете этой ситуации в правительстве рассматривали вариант о запрете экспорта бензина, однако пока решили отказаться от такой меры. По оценке вице-премьера Александра Новака, в ближайшее время ожидается нормализация ситуации.