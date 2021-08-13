Биржевая цена бензина АИ-92 снова побила рекорд
Предыдущий максимум был зафиксирован 12 августа — тогда стоимость тонны топлива выросла до 58 031 рубля.
Фото © ТАСС / Артем Геодакян
Биржевая цена бензина марки АИ-92 второй день подряд обновляет исторический максимум, об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Так, стоимость тонны топлива АИ-92 достигла 58 456 рублей. А бензин АИ-95 торгуется вплотную к рекордному значению в 60 029 рублей — 59 930 за тонну.
Напомним, с середины июля биржевые цены топлива бьют рекорд за рекордом. В свете этой ситуации в правительстве рассматривали вариант о запрете экспорта бензина, однако пока решили отказаться от такой меры. По оценке вице-премьера Александра Новака, в ближайшее время ожидается нормализация ситуации.
Комментариев: 0