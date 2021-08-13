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В Анапе ввели режим ЧС из-за прогнозируемых ливней

При этом отмечается, что обстановка в городе контролируемая. Уже удалось откачать воду с 37 дворовых территорий и из двух детсадов.

13 августа, 12:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемого в ближайшие сутки выпадения большого количества осадков. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по ЧС, которое провёл мэр города Василий Швец. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

"По прогнозам, сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур", — говорится в сообщении.

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В свою очередь, начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков в ходе совещания заявил, что обстановка в городе контролируемая. По его словам, вода откачана с 37 дворовых территорий, из детсадов № 12 и 16.

"В ликвидации последствий стихии было задействовано порядка 100 человек различных служб и структур, свыше 25 единиц техники. Нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах устраняют пять бригад Россетей и четыре НЭСК. Все силы и средства МЧС в полной боевой готовности", — отметили в пресс-службе.

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Также сообщается, что в посёлке Уташ и на Пионерском проспекте ситуация осложнена угрозой подтопления домовладений и здравниц.

Ранее режим ЧС ввели в Новороссийске из-за угрозы подтоплений. Власти призвали местных жителей и туристов воздержаться от поездок на автомобилях и по возможности оставаться дома. Также не рекомендуется посещать пляжи и низинные территории.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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