Медики опровергли данные об осколочных повреждениях у пострадавших при взрыве в Воронеже
Ранее в соцсетях появилась информация, что некоторые раненые пассажиры якобы пожаловались на инородные вкрапления на коже, похожие на пудру.
У пострадавших при взрыве в автобусе, доставленных в больницы Воронежа, не обнаружили осколочных повреждений. Об этом на брифинге в пятницу сообщила представительница Департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко.
Медики опровергли данные об осколочных повреждениях у пострадавших при взрыве в Воронеже
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"Пациенты, которые к нам поступали, это в основном были ушибы, у женщин, которые прибыли в крайне тяжёлом состоянии, были переломы, у остальных пациентов были последствия контузии, последствия баротравмы, то есть травматический отит. Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты или осколки, мы пока такого не обнаружили", — прокомментировала она.
Ранее главный врач воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Игорь Банин рассказывал, что наиболее тяжёлые пострадавшие были доставлены в больницу с крайней степенью травматического шока и со множественными скелетными травмами. При этом одну пациентку привезли в агональном состоянии — этап, являющийся предшественником смерти. В этом случае, как указал специалист, реанимационные мероприятия были уже бесполезны. Также, по словам собеседника, сегодня утром скончалась ещё одна пациентка, за жизнь которой всю ночь боролись врачи.
Минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК.
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