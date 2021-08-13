У пострадавших при взрыве в автобусе, доставленных в больницы Воронежа, не обнаружили осколочных повреждений. Об этом на брифинге в пятницу сообщила представительница Департамента здравоохранения региона Надежда Остроушко.

Медики опровергли данные об осколочных повреждениях у пострадавших при взрыве в Воронеже Видео © LIFE

"Пациенты, которые к нам поступали, это в основном были ушибы, у женщин, которые прибыли в крайне тяжёлом состоянии, были переломы, у остальных пациентов были последствия контузии, последствия баротравмы, то есть травматический отит. Никаких признаков того, что это были какие-то инородные повреждающие объекты или осколки, мы пока такого не обнаружили", — прокомментировала она.

Ранее главный врач воронежской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Игорь Банин рассказывал, что наиболее тяжёлые пострадавшие были доставлены в больницу с крайней степенью травматического шока и со множественными скелетными травмами. При этом одну пациентку привезли в агональном состоянии — этап, являющийся предшественником смерти. В этом случае, как указал специалист, реанимационные мероприятия были уже бесполезны. Также, по словам собеседника, сегодня утром скончалась ещё одна пациентка, за жизнь которой всю ночь боролись врачи.