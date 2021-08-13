На северо-востоке Москвы открылась круглогодичная ярмарка в стиле "Крым"

В столичном районе Бибирево сегодня, 13 августа, открылась круглогодичная ярмарка в стиле "Крым", на которой будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что площадь размером более 460 квадратных метров вместила в себя 14 торговых мест.

Так, производителям фруктов, овощей и сухофруктов, мясо-молочной продукции, а также кондитерских, хлебобулочных изделий, бакалеи и мёда предоставят по четыре места. Организаторы ярмарки не забыли и о рыбном ассортименте. Демонстрировать дары моря планируется на двух торговых местах.

На прилавках разместится продукция не только от фермеров, но и от представителей крупных товаропроизводителей из семи регионов России, таких как Москва, Подмосковье, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Костромская и Курская области. В стенах торговой площади покупатели увидят продукцию компаний ООО "Хлеб и торты", ООО "Еда", СССПОК "Ферма групп", КФХ "Эко Молоко", ООО "Воскресенский сыродел" и других. Отмечается, что все представленные товары будут соответствовать вкусам москвичей и гостей столицы.

Посетить круглогодичную ярмарку можно будет со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 по адресу улица Пришвина, вл. 3.

Доступность продуктов в районах - важная составляющая торговли и поддержка горожан. И об этом старается заботиться программа "Мой район". Межрегиональные круглогодичные ярмарки в Москве успешно работают с 2016 года. Продавцы и покупатели комфортно сотрудничают в помещениях, оборудованных системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Кроме того, для удобства участников в торговых помещениях предусмотрено холодильное, торговое оборудование, а также зоны для хранения продукции. Конструкции, в которых располагаются ярмарки, некапитальные. При необходимости они быстро демонтируются, освобождая площадку под другие городские проекты.

Кроме того, с апреля по декабрь трижды в месяц — с первого по седьмое, с одиннадцатого по семнадцатое и с двадцать первого по двадцать седьмое число — в столице проводятся региональные ярмарки, которые организуют по заявкам властей российских регионов или государств – членов Евразийского экономического союза. На таких мероприятиях продукцию предоставляют непосредственно регионы или страны-заявители.

Также ежегодно с апреля по декабрь включительно в Москве работают ярмарки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье продают мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. Вся продукция производится в России или на территории Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В большинстве случаев продавцами на таких ярмарках выступают фермеры или небольшие предприятия.