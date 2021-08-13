НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На северо-востоке Москвы открылась круглогодичная ярмарка в стиле "Крым"

Доступность продуктов в районах - важная составляющая торговли и поддержка горожан. И об этом старается заботиться программа "Мой район".

13 августа, 12:57
<p>Фото © ТАСС / Симаков Павел</p>

Фото © ТАСС / Симаков Павел

В столичном районе Бибирево сегодня, 13 августа, открылась круглогодичная ярмарка в стиле "Крым", на которой будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что площадь размером более 460 квадратных метров вместила в себя 14 торговых мест.

Так, производителям фруктов, овощей и сухофруктов, мясо-молочной продукции, а также кондитерских, хлебобулочных изделий, бакалеи и мёда предоставят по четыре места. Организаторы ярмарки не забыли и о рыбном ассортименте. Демонстрировать дары моря планируется на двух торговых местах.

Эксперт рассказал, ждать ли россиянам пустых полок в магазинах

Эксперт рассказал, ждать ли россиянам пустых полок в магазинах

На прилавках разместится продукция не только от фермеров, но и от представителей крупных товаропроизводителей из семи регионов России, таких как Москва, Подмосковье, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Костромская и Курская области. В стенах торговой площади покупатели увидят продукцию компаний ООО "Хлеб и торты", ООО "Еда", СССПОК "Ферма групп", КФХ "Эко Молоко", ООО "Воскресенский сыродел" и других. Отмечается, что все представленные товары будут соответствовать вкусам москвичей и гостей столицы.

Посетить круглогодичную ярмарку можно будет со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 по адресу улица Пришвина, вл. 3.

Доступность продуктов в районах - важная составляющая торговли и поддержка горожан. И об этом старается заботиться программа "Мой район". Межрегиональные круглогодичные ярмарки в Москве успешно работают с 2016 года. Продавцы и покупатели комфортно сотрудничают в помещениях, оборудованных системами вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха. Кроме того, для удобства участников в торговых помещениях предусмотрено холодильное, торговое оборудование, а также зоны для хранения продукции. Конструкции, в которых располагаются ярмарки, некапитальные. При необходимости они быстро демонтируются, освобождая площадку под другие городские проекты.

Испанцы раскрыли секреты выбора лучших помидоров

Испанцы раскрыли секреты выбора лучших помидоров

Кроме того, с апреля по декабрь трижды в месяц — с первого по седьмое, с одиннадцатого по семнадцатое и с двадцать первого по двадцать седьмое число — в столице проводятся региональные ярмарки, которые организуют по заявкам властей российских регионов или государств – членов Евразийского экономического союза. На таких мероприятиях продукцию предоставляют непосредственно регионы или страны-заявители.

Также ежегодно с апреля по декабрь включительно в Москве работают ярмарки выходного дня. На них в пятницу, субботу и воскресенье продают мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, молоко, яйца и хлеб. Вся продукция производится в России или на территории Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В большинстве случаев продавцами на таких ярмарках выступают фермеры или небольшие предприятия.

Ранее Лайф рассказывал, что ярмарки выходного дня открылись в столице с 2 апреля. В городе работают 82 такие ярмарки. Из-за угрозы распространения в Москве коронавирусной инфекции на ярмарках выходного дня приняты необходимые меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Торговцы овощами и ягодами устроили массовую драку на ярмарке в Ростове-на-Дону

2 августа, 12:38

Журналистке Би-би-си Саре Рейнсфорд отказали в продлении визы РФ

сегодня в 12:19

Семьям погибших при взрыве в автобусе в Воронеже выплатят по миллиону рублей

сегодня в 13:28

В Киев через Москву: Политолог рассказал о комплексах Зеленского на фоне "зрады" Меркель

сегодня в 13:23

Решила, что вселился бес: В Екатеринбурге девушка изрезала своего двухлетнего сына

сегодня в 13:21

Новости партнеров

Layer 1