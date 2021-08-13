Психолог назвала способы справиться с экотревожностью

Рост числа экологических проблем беспокоит всё больше людей на Земле. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Екатерина Огарева рассказала, как победить страх перед экологической катастрофой и распознать в себе навязчивую экоактивность. Советами она поделилась в беседе с РИА ФАН.

Огарева отметила, что переживания о негативных изменениях в экологии и пессимистичные мысли о будущем планеты являются нормальной реакцией многих людей на происходящее в мире.

"Многие паникуют, ощущая своё незначительное положение одинокого человека из миллиарда на всей планете, чувствуют себя бессильными что-либо изменить, даже виновными в происходящем", — объяснила психолог.

По словам Огаревой, признаками того, что человек стал заложником "зелёного" образа жизни, являются постоянный стресс, нарушение сна, чрезмерный экоперфекционизм и нервозность из-за нарушителей экологического порядка.

Эксперт поделилась рекомендациями, как можно победить такое состояние. Во-первых, необходимо вернуться в настоящий момент и признать, что здесь и сейчас всё хорошо. Важно осознать, что жизни ничто не угрожает и для её поддержания есть всё необходимое: вода, еда и в том числе возможность оказаться на природе.

"Тревога опустошает нас изнутри. Даже если будущее кажется пугающим и полным экокатастроф, важно жить сегодня и быть благодарным за то, что вы имеете", — подчеркнула Огарева.

При этом специалист уверена, что спокойная забота о природе как стиль жизни — это ключевой фактор для уменьшения чувства вины. Она напомнила, что в наше время один человек влияет на сознание миллионов, создавая сообщества единомышленников. Так, распространять ненавязчивое экопросвещение возможно в зоне своего влияния, а каналами для этого могут стать соцсети и мессенджеры, семья, друзья, а также коллеги.

"Если вы перегружены негативными эконовостями или испытываете стресс от бурной экоактивности, сделайте перерыв, отдохните и переключитесь. Вы — часть природы, о вас тоже нужно заботиться", — заключила психолог.