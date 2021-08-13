Политолог Александр Шатилов назвал вполне логичным решение Ангелы Меркель провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед визитом в Киев. Своими мыслями эксперт поделился в беседе с Лайфом.

"Россия действительно является субъектом во взаимодействии с Западом, пусть даже и враждебным — с точки зрения западного мира. А вот Украина не играет самостоятельной роли в большой политике и действует с определёнными указаниями Вашингтона и Брюсселя", — комментирует он.

Маршрут Ангелы Меркель выглядит для Украины унизительным. А обидится на это президент Зеленский или нет, значения, по словам Шатилова, не имеет. В большой политике давно перестали обращать внимание на рефлексию украинской элиты.

"В последнее время Запад перестал обращать внимание на украинские комплексы. Их просто игнорируют", — добавил политолог.