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В Киев через Москву: Политолог рассказал о комплексах Зеленского на фоне "зрады" Меркель

По словам собеседника Лайфа, в большой политике давно перестали обращать внимание на рефлексию украинской элиты.

13 августа, 13:23

Фото © Сайт президента Украины

Политолог Александр Шатилов назвал вполне логичным решение Ангелы Меркель провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед визитом в Киев. Своими мыслями эксперт поделился в беседе с Лайфом.

"Россия действительно является субъектом во взаимодействии с Западом, пусть даже и враждебным — с точки зрения западного мира. А вот Украина не играет самостоятельной роли в большой политике и действует с определёнными указаниями Вашингтона и Брюсселя", комментирует он.

Маршрут Ангелы Меркель выглядит для Украины унизительным. А обидится на это президент Зеленский или нет, значения, по словам Шатилова, не имеет. В большой политике давно перестали обращать внимание на рефлексию украинской элиты.

"В последнее время Запад перестал обращать внимание на украинские комплексы. Их просто игнорируют", — добавил политолог.

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев

Ранее стало известно, что Ангела Меркель посетит Россию 20 августа перед поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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