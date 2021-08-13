ОНФ: Трагедия в Воронеже — повод для всероссийской проверки сферы пассажирских перевозок

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Игорь Кастюкевич выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в автобусе в Воронеже и указал на необходимость мониторинга всей отрасли по стране. По его словам, во всех регионах общественный транспорт в основном частный, а муниципальные предприятия (МУП) активно выдавливаются с рынка. Кроме того, эта сфера кажется одной из самых "теневых" из-за большого объёма "налички".

"Трагедия в Воронеже — повод для комплексной проверки всей сферы пассажирских перевозок в стране", — приводит слова Кастюкевича пресс-служба ОНФ.

Он отметил: в регионах постоянно твердят о том, что парк автобусов нужно обновлять, а пассажирский транспорт должен отвечать всем требованиям безопасности. А у перевозчиков, со слов Кастюкевича, "одна песня", мол, транспорт мы обновим, но вместе с тем повысим тарифы. По словам эксперта, такая позиция — это "манипуляция для властей, потому что мера приведёт к негативу со стороны населения".

"Там, где речь идёт о социальной ответственности, бизнес должен вести себя иначе. Не высаживать детей на полпути, потому что денег не хватило (позор — пришлось законодательно запрещать это делать), постепенно обновлять транспорт. И не на такие же пазики, а на нормальные автобусы, предназначенные для пассажирских перевозок. Сегодня, по сути, сфера регулирует сама себя. Так быть не должно", — заключил он.