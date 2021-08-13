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Определился состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

В турнире, который пройдёт с 19 по 29 августа в "Лужниках", примут участие 16 лучших команд планеты.

13 августа, 13:47
<p>Фото © FIFA</p>

Фото © FIFA

Опубликован окончательный состав сборной России по пляжному футболу на чемпионат мира в Москве. Об этом сообщается на сайте FIFA.

В состав сборной России вошли 14 футболистов: голкиперы — Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — "Локомотив"); полевые игроки — Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — "Спартак"), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — "Кристалл").

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А встретится с командами США, Японии и Парагвая.

Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Жар-птица Жаришка стала талисманом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Наши спортсмены являются двукратными чемпионами мира по пляжному футболу. Россияне побеждали на турнире в 2011 и 2013 годах. На предыдущем первенстве в 2019 году наша команда в матче за третье место одолела Японию. Золото выиграла Португалия.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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