Определился состав сборной России на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Опубликован окончательный состав сборной России по пляжному футболу на чемпионат мира в Москве. Об этом сообщается на сайте FIFA.

В состав сборной России вошли 14 футболистов: голкиперы — Максим Чужков ("Кристалл"), Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — "Локомотив"); полевые игроки — Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — "Спартак"), Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — "Локомотив"), Алексей Макаров, Кирилл Романов, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Артур Папоротный (все — "Кристалл").

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа на Фестивальной площади СК "Лужники". Сборная России в группе А встретится с командами США, Японии и Парагвая.