В Томске мужчина жестоко избил девушку до потери сознания. Видео © Соцсети

В Томске правоохранители выясняют обстоятельства жестокого избиения девушки мужчиной, которое попало на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошёл рано утром в одном из домов в Речном переулке.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что разъярённый мужчина выясняет отношения с пострадавшей, которая, предположительно, является его возлюбленной. Ссора перерастает в драку, и нападавший наносит девушке несколько ударов. В определённый момент агрессор сильно толкает свою жертву, которая пыталась убежать, в результате чего та падает и, вероятно, теряет сознание, так как даже не пытается подняться. После этого мужчина берёт девушку за волосы и начинает волочить по полу, чтобы затащить в подъезд.

Как рассказал источник Лайфу, около шести часов утра тревогу забили соседи, которые услышали крики потерпевшей. Однако, когда приехала полиция, ни девушки, ни нападавшего уже не было в подъезде. По словам заявителей, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.