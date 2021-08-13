Протащил за волосы по полу: Житель Томска до потери сознания избил свою возлюбленную
Жильцы дома пожаловались на жуткие крики потерпевшей, но, когда приехала полиция, никого в подъезде уже не было. По факту инцидента проводится проверка.
В Томске мужчина жестоко избил девушку до потери сознания. Видео © Соцсети
В Томске правоохранители выясняют обстоятельства жестокого избиения девушки мужчиной, которое попало на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошёл рано утром в одном из домов в Речном переулке.
На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что разъярённый мужчина выясняет отношения с пострадавшей, которая, предположительно, является его возлюбленной. Ссора перерастает в драку, и нападавший наносит девушке несколько ударов. В определённый момент агрессор сильно толкает свою жертву, которая пыталась убежать, в результате чего та падает и, вероятно, теряет сознание, так как даже не пытается подняться. После этого мужчина берёт девушку за волосы и начинает волочить по полу, чтобы затащить в подъезд.
Как рассказал источник Лайфу, около шести часов утра тревогу забили соседи, которые услышали крики потерпевшей. Однако, когда приехала полиция, ни девушки, ни нападавшего уже не было в подъезде. По словам заявителей, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе полицейский выстрелил в мужчину, который с ножом кидался на прохожих. Сдаваться прибывшим на вызов стражам порядка дебошир не собирался. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Сейчас за жизнь незнакомца борются медики.
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