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Протащил за волосы по полу: Житель Томска до потери сознания избил свою возлюбленную

Жильцы дома пожаловались на жуткие крики потерпевшей, но, когда приехала полиция, никого в подъезде уже не было. По факту инцидента проводится проверка.

13 августа, 15:32

В Томске мужчина жестоко избил девушку до потери сознания. Видео © Соцсети

В Томске правоохранители выясняют обстоятельства жестокого избиения девушки мужчиной, которое попало на камеры видеонаблюдения. Инцидент произошёл рано утром в одном из домов в Речном переулке.

На кадрах, которые попали в Сеть, видно, что разъярённый мужчина выясняет отношения с пострадавшей, которая, предположительно, является его возлюбленной. Ссора перерастает в драку, и нападавший наносит девушке несколько ударов. В определённый момент агрессор сильно толкает свою жертву, которая пыталась убежать, в результате чего та падает и, вероятно, теряет сознание, так как даже не пытается подняться. После этого мужчина берёт девушку за волосы и начинает волочить по полу, чтобы затащить в подъезд.

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Как рассказал источник Лайфу, около шести часов утра тревогу забили соседи, которые услышали крики потерпевшей. Однако, когда приехала полиция, ни девушки, ни нападавшего уже не было в подъезде. По словам заявителей, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Уфе полицейский выстрелил в мужчину, который с ножом кидался на прохожих. Сдаваться прибывшим на вызов стражам порядка дебошир не собирался. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Сейчас за жизнь незнакомца борются медики.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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