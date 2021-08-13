Норвегия и Дания эвакуируют своих дипломатов из Кабула
В свою очередь в российском диппредставительстве заявили, что вариант вывоза сотрудников пока не рассматривается.
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На фоне ухудшения обстановки в Афганистане Норвегия и Дания эвакуируют сотрудников своих посольств в Кабуле. По данным Reuters, Норвегия временно закрывает своё диппредставительство и вывозит не только дипломатов, но и местный персонал вместе с семьями.
Власти Дании также приняли решение об эвакуации сотрудников своего посольства.
А Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается. Об этом заявили ТАСС в диппредставительстве.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне радикальное движение "Талибан"* организовало масштабное наступление и захватило многие провинции. Так, накануне стало известно о захвате второго по величине афганского города Кандагар, а также третьего по величине — Герата. По данным военной разведки США, в течение 30–90 дней талибы могут захватить и столицу — Кабул.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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