Норвегия и Дания эвакуируют своих дипломатов из Кабула

На фоне ухудшения обстановки в Афганистане Норвегия и Дания эвакуируют сотрудников своих посольств в Кабуле. По данным Reuters, Норвегия временно закрывает своё диппредставительство и вывозит не только дипломатов, но и местный персонал вместе с семьями.

Власти Дании также приняли решение об эвакуации сотрудников своего посольства.

А Посольство России в Кабуле не готовится к эвакуации, такая возможность сейчас не рассматривается. Об этом заявили ТАСС в диппредставительстве.