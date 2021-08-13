Йошко Влашич, отец лидера ЦСКА Николы Влашича, рассказал о намерении сына в ближайшее время покинуть армейский клуб. Об этом сообщает издание Net.hr.

"Для Николы сейчас самое главное — уйти из ЦСКА. Он хочет покинуть команду, и ему уже пора сменить клуб. В ЦСКА тоже об этом знают. Никола всё прекрасно понимает и чувствует. Посмотрим, что из всего этого получится", — сказал отец 23-летнего футболиста.

Ранее стало известно, что "Милан" возобновил переговоры по трансферу Влашича. Руководство итальянского клуба рассчитывает приобрести хавбека, но переговоры затрудняются высокими запросами ЦСКА.

Влашич играет за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 105 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 27 результативных передач.