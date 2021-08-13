Коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве

Коронавирус в июле текущего года унёс жизни 6583 человек в Москве, ещё 483 человека умерли от сопутствующих причин. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

"Всего в июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая", — указано в сообщении.

Отмечается, что заболеваемость CoViD-19 за весь июль практически достигла уровня конца прошлого года. При этом ситуацию усугубляла жаркая погода, а также стремительное распространение штамма "дельта". В ведомстве добавили, что вакцинация на сегодняшний день является единственным эффективным способом защиты от инфекции и тяжёлых последствий.