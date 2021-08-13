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Коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве

В столичном Депздраве отметили, что заболеваемость ковидом за месяц практически достигла уровня конца 2020 года. При этом ситуацию усугубляла жара, а также распространение штамма "дельта".

13 августа, 14:59
<p>Фото © <a href="https://mosgorzdrav.ru/yearcovid19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mosgorzdrav.ru</a></p>

Фото © Mosgorzdrav.ru

Коронавирус в июле текущего года унёс жизни 6583 человек в Москве, ещё 483 человека умерли от сопутствующих причин. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

"Всего в июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю прошлого года составило 6464 случая", — указано в сообщении.

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Отмечается, что заболеваемость CoViD-19 за весь июль практически достигла уровня конца прошлого года. При этом ситуацию усугубляла жаркая погода, а также стремительное распространение штамма "дельта". В ведомстве добавили, что вакцинация на сегодняшний день является единственным эффективным способом защиты от инфекции и тяжёлых последствий.

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Между тем в Москве с 13 августа отменяется требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы. Речь в том числе идёт и о работниках старше 65 лет, а также о гражданах, имеющих хронические заболевания. При этом работодатели по-прежнему обязаны не допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ и измерять всем температуру перед началом дня. Однако больше не нужно проводить термометрию каждые четыре часа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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