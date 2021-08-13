МВД показало видео с похитителем 12-летней школьницы в Бийске

Похититель 12-летней девочки из Бийска. Видео © ГУ МВД России по Алтайскому краю

ГУ МВД по Алтайскому краю показало видео, на котором запечатлён задержанный похититель 12-летней школьницы из Бийска Олег Лавкин. На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что злоумышленника привезли на допрос. Его заводят в здание и ведут по коридорам в сопровождении двух сотрудников полиции.

"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Отмечается, что вину в содеянном Лавкин признаёт. Ему также инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершённых до этого.