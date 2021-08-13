МВД показало видео с похитителем 12-летней школьницы в Бийске
Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в содеянном. Ему также инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек.
Фото © ГУ МВД России по Алтайскому краю
Похититель 12-летней девочки из Бийска. Видео © ГУ МВД России по Алтайскому краю
ГУ МВД по Алтайскому краю показало видео, на котором запечатлён задержанный похититель 12-летней школьницы из Бийска Олег Лавкин. На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что злоумышленника привезли на допрос. Его заводят в здание и ведут по коридорам в сопровождении двух сотрудников полиции.
"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Отмечается, что вину в содеянном Лавкин признаёт. Ему также инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершённых до этого.
Ранее Лайф сообщал, что задержанный, который похитил школьницу в Бийске, активно содействует следствию, в ходе которого стало известно о ещё одной жертве Олега Лавкина. По нашим данным, в 2018 году злоумышленник снимал эротические фильмы с участием несовершеннолетней племянницы и сливал их в Сеть.
Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Выяснилось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Оказалось, что неадекват выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая позже записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.
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