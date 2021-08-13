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МВД показало видео с похитителем 12-летней школьницы в Бийске

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину в содеянном. Ему также инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек.

13 августа, 15:18

Фото © ГУ МВД России по Алтайскому краю

Похититель 12-летней девочки из Бийска. Видео © ГУ МВД России по Алтайскому краю

ГУ МВД по Алтайскому краю показало видео, на котором запечатлён задержанный похититель 12-летней школьницы из Бийска Олег Лавкин. На кадрах, предоставленных ведомством, видно, что злоумышленника привезли на допрос. Его заводят в здание и ведут по коридорам в сопровождении двух сотрудников полиции.

"Сегодня Лавкин был доставлен на территорию Алтайского края в город Бийск. В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Отмечается, что вину в содеянном Лавкин признаёт. Ему также инкриминируют ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних девочек, совершённых до этого.

Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин

Похититель школьницы скрывался в лесу, мылся в реке, а попался, выйдя в магазин

Ранее Лайф сообщал, что задержанный, который похитил школьницу в Бийске, активно содействует следствию, в ходе которого стало известно о ещё одной жертве Олега Лавкина. По нашим данным, в 2018 году злоумышленник снимал эротические фильмы с участием несовершеннолетней племянницы и сливал их в Сеть.

Напомним, 31 июля в городе Бийске пропала 12-летняя девочка, спустя два дня она сама вернулась домой. Выяснилось, что всё это время школьницу удерживал в подвале 40-летний местный житель. Оказалось, что неадекват выслеживал девочку целый месяц. Сама пострадавшая позже записала видео, на котором поблагодарила всех, кто помог её найти.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Райля Гареева
Райля Гареева

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