НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Невозможно эффективно решать вопросы безопасности в одиночку

Глава государства призвал членов Совбеза объединять усилия с нашими зарубежными партнёрами.

13 августа, 14:50

Фото © Kremlin.ru

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Речь шла об обсуждении вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые, по словам российского лидера, "невозможно решать в одиночку".

"Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", — обратился к Совбезу глава государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона.

Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии

Путин поддержал идею создания казачьих подразделений в структуре Росгвардии

Напомним, что 3 июля Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Её реализация, в частности, будет способствовать сбережению народа РФ, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, а также укреплению обороноспособности.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Кремль подтвердил переговоры Путина и Меркель 20 августа

сегодня в 10:12

В Сеть через Telegram утекла база данных о 40 тысячах банковских операций

30 июля, 22:22

Коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве

сегодня в 14:59

"Главное — уйти из ЦСКА": Отец Николы Влашича рассказал о ближайших планах футболиста

сегодня в 14:51

"Шёл мимо, помог людям": Герой из Воронежа рассказал, как спасал пострадавших при взрыве в автобусе

сегодня в 14:49

Новости партнеров

Layer 1