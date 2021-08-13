Путин: Невозможно эффективно решать вопросы безопасности в одиночку

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Речь шла об обсуждении вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые, по словам российского лидера, "невозможно решать в одиночку".

"Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", — обратился к Совбезу глава государства.