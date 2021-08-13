Путин: Невозможно эффективно решать вопросы безопасности в одиночку
Глава государства призвал членов Совбеза объединять усилия с нашими зарубежными партнёрами.
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Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Речь шла об обсуждении вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности, которые, по словам российского лидера, "невозможно решать в одиночку".
"Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнёрами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", — обратился к Совбезу глава государства.
Напомним, что 3 июля Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Её реализация, в частности, будет способствовать сбережению народа РФ, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, а также укреплению обороноспособности.
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