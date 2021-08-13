Герой из Воронежа рассказал, как спасал пострадавших при взрыве в автобусе. Видео © LIFE

Житель Воронежа Игорь Пахачев, который помогал спасать пассажиров автобуса после взрыва, рассказал Лайфу, что попал на место происшествия случайно — вместе с женой и двумя детьми они поехали в магазин, а на обратном пути решили зайти за кофе.

По словам Пахачева, во время взрыва он находился на другой стороне дороги, но, несмотря на это, его также засыпало осколками. После того как мужчина пришёл в себя, то мгновенно кинулся на крики, которые доносились из покорёженного автобуса. Там вместе с молодым парнем мужчина вытащил девочку, которую зажало сиденьями. Затем Пахачев стал вызволять других пассажиров. По словам мужчины, он вырос в семье медиков, поэтому знает, как оказывать первую помощь.

"Части тела лежали на полу и возле автобуса. <...> Думали, что в автобусе уже всё, мы всех вынесли. Я зашёл проверить. Смотрю, девушка лежит на полу между сидений, <...> я её попытался вытянуть, но у неё были очень сильно повреждены ноги. Я её взял под мышки, поднял и стал пробовать вытягивать из автобуса. И вот она подала первые звуки", — вспоминает страшные события Игорь.

Мужчина отметил, что как только вытащил пострадавшую, обратился к свидетелям произошедшего, чтобы найти жгут и остановить кровотечение. Сегодня с героем связался молодой человек девушки, который поблагодарил Пахачева за оказанную помощь. К сожалению, пассажирка умерла в больнице.

Воронежец отметил, что многие очевидцы просто стояли около автобуса и снимали всё происходящее на телефоны, "словно кино". Сам Игорь считает, что не сделал ничего особенного. По его словам, он просто "шёл мимо, помог людям". При этом мужчина также получил травмы, когда вытаскивал пострадавших.

"Я даже не думал, что где-то поранился. Я думал, что это чужая кровь. Потом иду, она течёт и течёт, течёт и течёт. Оказалось, что стёкла у меня там под кожей. Ну взял ножичек, повыколупывал, да и перевязал", — пояснил мужчина.

Как ранее рассказывал Лайф, воронежские власти обратились к СМИ и интернет-сообществу за помощью в поисках Игоря Пахачева. Дело в том, что губернатор области Александр Гусев решил наградить мужчину за столь отважный поступок. Также власти просили откликнуться и других людей, имена которых неизвестны, оказавших помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.