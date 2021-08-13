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В Белоруссии обвинили Польшу в подвозе беженцев к границе

При этом, как отметили в Минске, использовался автомобиль, который принадлежит Вооружённым силам республики.

13 августа, 14:22

Фото © Telegram / gpkgovby

Польские ВС доставили беженцев к границе Белоруссии. Видео © Telegram / gpkgovby

Польша начала доставлять беженцев к границе Белоруссии, заявили в Минске. Видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону опубликовал официальный телеграм-канал Государственного пограничного комитета республики.

"Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что автомобиль, на котором отвозили беженцев, не используется пограничниками Польши, а принадлежит Вооружённым силам страны.

Ранее власти Польши приняли решение усилить охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа мигрантов. Отмечается, что с начала года на этом участке уже задержан 871 мигрант, который проник в страну незаконно.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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