В Белоруссии обвинили Польшу в подвозе беженцев к границе
При этом, как отметили в Минске, использовался автомобиль, который принадлежит Вооружённым силам республики.
Фото © Telegram / gpkgovby
Польские ВС доставили беженцев к границе Белоруссии. Видео © Telegram / gpkgovby
Польша начала доставлять беженцев к границе Белоруссии, заявили в Минске. Видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону опубликовал официальный телеграм-канал Государственного пограничного комитета республики.
"Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны", — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль, на котором отвозили беженцев, не используется пограничниками Польши, а принадлежит Вооружённым силам страны.
Ранее власти Польши приняли решение усилить охрану границы с Белоруссией из-за увеличения числа мигрантов. Отмечается, что с начала года на этом участке уже задержан 871 мигрант, который проник в страну незаконно.
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