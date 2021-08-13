В Белоруссии обвинили Польшу в подвозе беженцев к границе

Польские ВС доставили беженцев к границе Белоруссии. Видео © Telegram / gpkgovby

Польша начала доставлять беженцев к границе Белоруссии, заявили в Минске. Видео, на котором группа людей двигается от грузовика, похожего на военный, через нейтральную полосу на другую сторону опубликовал официальный телеграм-канал Государственного пограничного комитета республики.

"Сегодня, 13 августа, со стороны Польши к белорусской границе была организованно доставлена группа иностранцев. Случай произошёл на участке пограничной заставы Беляны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль, на котором отвозили беженцев, не используется пограничниками Польши, а принадлежит Вооружённым силам страны.