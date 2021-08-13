НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 20

Сегодня к медикам обратились ещё трое горожан. Кроме того, три человека находятся в тяжёлом состоянии.

13 августа, 14:21
<p>Фото © ТАСС / Кристина Бражникова</p>

Фото © ТАСС / Кристина Бражникова

Число пострадавших в результате взрыва в воронежском автобусе увеличилось до 20. Такие данные приводит губернатор области Александр Гусев.

"Сегодня за медпомощью обратились ещё трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек. 13 человек находятся в БСМП № 1, один из которых — в реанимации в тяжёлом состоянии. Другие 12 пациентов — в состоянии средней тяжести", — написал он в своём телеграм-канале.

Ещё два пациента находятся также в тяжёлом состоянии — один из них поступил с ожогами 1–2-й степени, у второго диагностированы ушиб лёгких и множественные ссадины.

Медики опровергли данные об осколочных повреждениях у пострадавших при взрыве в Воронеже

Медики опровергли данные об осколочных повреждениях у пострадавших при взрыве в Воронеже

Напомним, минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Шёл мимо, помог людям": Герой из Воронежа рассказал, как спасал пострадавших при взрыве в автобусе

сегодня в 14:49

В Сочи закрыли все городские пляжи из-за шторма

сегодня в 13:57

Коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве

сегодня в 14:59

"Главное — уйти из ЦСКА": Отец Николы Влашича рассказал о ближайших планах футболиста

сегодня в 14:51

Путин: Невозможно эффективно решать вопросы безопасности в одиночку

сегодня в 14:50

Новости партнеров

Layer 1