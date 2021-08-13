Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 20
Сегодня к медикам обратились ещё трое горожан. Кроме того, три человека находятся в тяжёлом состоянии.
Фото © ТАСС / Кристина Бражникова
Число пострадавших в результате взрыва в воронежском автобусе увеличилось до 20. Такие данные приводит губернатор области Александр Гусев.
"Сегодня за медпомощью обратились ещё трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек. 13 человек находятся в БСМП № 1, один из которых — в реанимации в тяжёлом состоянии. Другие 12 пациентов — в состоянии средней тяжести", — написал он в своём телеграм-канале.
Ещё два пациента находятся также в тяжёлом состоянии — один из них поступил с ожогами 1–2-й степени, у второго диагностированы ушиб лёгких и множественные ссадины.
Напомним, минувшим вечером в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 17 человек пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СК. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.
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