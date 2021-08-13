Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе возросло до 20

Число пострадавших в результате взрыва в воронежском автобусе увеличилось до 20. Такие данные приводит губернатор области Александр Гусев.

"Сегодня за медпомощью обратились ещё трое воронежцев. Сейчас лечение в медучреждениях проходят 15 человек. 13 человек находятся в БСМП № 1, один из которых — в реанимации в тяжёлом состоянии. Другие 12 пациентов — в состоянии средней тяжести", — написал он в своём телеграм-канале.

Ещё два пациента находятся также в тяжёлом состоянии — один из них поступил с ожогами 1–2-й степени, у второго диагностированы ушиб лёгких и множественные ссадины.