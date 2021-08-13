Прокуратура обжаловала приговор Соболь и попросила запретить ей покидать Москву
Ранее суд Москвы признал её виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции и приговорил к полутора годам ограничения свободы.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Прокуратура обжаловала приговор бывшему юристу ФБК* Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм. Гособвинение просит запретить ей покидать пределы Москвы.
"В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре", — рассказали в суде.
Напомним, 3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице и приговорил к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, посещать места проведения массовых мероприятий, запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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