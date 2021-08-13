Прокуратура обжаловала приговор Соболь и попросила запретить ей покидать Москву

"В суд поступило представление прокуратуры на приговор Любови Соболь. В представлении прокуратура просит исключить указание на территорию Московской области в приговоре", — рассказали в суде.

Напомним, 3 августа Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции в столице и приговорил к полутора годам ограничения свободы. По решению суда ей запрещено покидать место жительства с 22:00 до 06:00, посещать места проведения массовых мероприятий, запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана. Однако вскоре после оглашения приговора Соболь покинула Россию.